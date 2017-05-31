В ПМЭФ – 2017 принимает участие ИД “Северославянское бюро рекламы”

Петербургский издательский дом на форуме представляет журнал “Управление бизнесом”.

Издательский дом из Санкт-Петербурга “Северославянское бюро рекламы” предлагает участникам форума интервью представителей власти, а также топ-менеджеров бизнес-сообщества. Они опубликованы в выпусках 35 и 36 журнала “Управление бизнесом” — одного из четырех изданий ИД. Получить журналы можно на стойке, расположенной в павильоне, посвященном Санкт-Петербургу.

По словам руководителя “Северославянского бюро рекламы” Наталии Хусид, главный редактор издательства встретится на форуме со спикерами и партнерами издательского дома, а также установит новые деловые контакты. “Нас интересует деловая программа форума, выступления его участников, которые, я надеюсь, покажут нам направление движения экономики и политики страны, новые возможности и перспективы развития делового сообщества”, — подчеркнула Наталия Хусид.

Издательство и журнал “Управление бизнесом” на форуме представляет главный редактор Дмитрий Глумсков.