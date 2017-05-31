31 Май, 2017


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В ПМЭФ – 2017 принимает участие ИД “Северославянское бюро рекламы”

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в: Новости
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Петербургский издательский дом на форуме представляет журнал “Управление бизнесом”.

ПМЭФИздательский дом из Санкт-Петербурга “Северославянское бюро рекламы” предлагает участникам форума интервью представителей власти, а также топ-менеджеров бизнес-сообщества. Они опубликованы в выпусках 35 и 36 журнала “Управление бизнесом” — одного из четырех изданий ИД. Получить журналы можно на стойке, расположенной в павильоне, посвященном Санкт-Петербургу.

По словам руководителя “Северославянского бюро рекламы” Наталии Хусид, главный редактор издательства встретится на форуме со спикерами и партнерами издательского дома, а также установит новые деловые контакты. “Нас интересует деловая программа форума, выступления его участников, которые, я надеюсь, покажут нам направление движения экономики и политики страны, новые возможности и перспективы развития делового сообщества”, — подчеркнула Наталия Хусид.

Издательство и журнал “Управление бизнесом” на форуме представляет главный редактор Дмитрий Глумсков.

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