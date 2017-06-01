В NEWПИТЕР заложили памятную капсулу

В жилом квартале NEWПИТЕР состоялась закладка памятной капсулы в честь начала строительства школы на 550 учеников и церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей.

В среду, 31 мая 2017 года, в преддверии 25-летия компании «Строительный трест» в жилом квартале NEWПИТЕР прошли торжественные мероприятия: состоялась закладка памятной капсулы с посланием потомкам в честь начала строительства первой общеобразовательной школы проекта на 550 мест, церемония посадки деревьев на бульваре Белых ночей, а также VII конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017».

Как сообщили в пресс-службе объединения “Строительный трест”, в мероприятиях приняли участие заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству М.И. Москвин, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Г.В. Хасханов, координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Санкт-Петербургу, Первый заместитель генерального директора ОАО «Группа ЛСР» А.И. Вахмистров, член совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу, Генеральный директор СРО Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» А.И. Белоусов, глава муниципального образования Аннинское городское поселение И.Я. Кулаков, глава Администрации Аннинского городского поселения Д.В. Рытов, топ-менеджеры объединения «Строительный трест» и другие гости.

С приветственным словом к собравшимся выступил Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест»: «11 июня компании «Строительный трест» исполнится 25 лет. За это время мы построили более 2 млн кв. метров жилья и продолжаем двигаться вперед, создавая такие масштабные проекты как NEWПИТЕР, наполненные всей необходимой инфраструктурой. Отмечу, что уже стало доброй традицией собираться на площадке жилого квартала NEWПИТЕР в конце мая. Сегодня мы с вами произведем закладку памятной капсулы в честь строительства первой школы проекта. Кроме этого, примем участие в благоустройстве «изюминки» нашего проекта – пешеходного бульвара Белых Ночей, на котором мы сейчас находимся. Уже совсем скоро бульвар откроет свои двери жителям комплекса. Кроме этого, сегодня, вот уже в шестой раз, мы принимаем на своей площадке профессиональный конкурс «Лучший каменщик». Данный конкурс особенно важен для нашей компании, поскольку позволяет нашим сотрудникам совершенствовать и подтверждать свое мастерство, соперничая с сотрудниками других компаний».

В церемонии закладки памятной капсулы с посланием потомкам приняли участие М.И. Москвин, Д.В. Рытов и Б.Р. Берсиров. Как отметил на церемонии закладки школы заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, в Аннинском поселении работают ответственные застройщики и дома здесь появляются вместе с социальными объектами. Благодаря этому, здесь нет очередей ни в школы, ни в детские сады. «Сейчас по программе «Социальные объекты в обмен на налоги» возводится уже три школы и 16 детских садов, всего в перспективе будет построено более 100 объектов», – рассказал Михаил Москвин.

В памятную капсулу вместе с посланием потомкам были заложены рисунки воспитанников детского сада – будущих учеников школы, которые были подготовлены специально к данному событию. В завершении церемонии закладки воспитанники детского сада запустили в небо сотни разноцветных воздушных шаров.

Церемония дала старт началу строительства общеобразовательной школы, которая будет построена по программе «Социальные объекты в обмен на налоги». В здании школы будет располагаться 22 учебных класса, спортивный зал со всем необходимым оборудованием, просторный актовый зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая. Школа рассчитана на 550 учеников, из которых 200 – учащиеся начальной школы. На пришкольной территории будет создано пять игровых площадок для отдыха детей разной возрастной категории, а также спортивная зона с универсальной площадкой для игры в настольный теннис и школьным стадионом с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и полосой препятствий. Планируемый срок открытия учебного заведения – 2019 год.

Также в рамках мероприятия состоялась торжественная церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей, в которой приняли участие все гости. В результате было посажено 18 декоративно-лиственных деревьев: черемуха виргинская «Шуберт», береза повислая «Юнги», клен остролистный «Глобозум». Пешеходный бульвар станет украшением жилого квартала NEWПИТЕР и включит в себя прогулочную зону с разнообразными зонами отдыха – для детских игр, занятий спортом, массовых мероприятий, спокойного отдыха и т.д. Общая площадь благоустройства бульвара Белых ночей составит более 25 тысяч кв. метров. Он будет разделен на 2 части. В первой будет располагаться спортивная площадка для игры в мини-футбол, площадка для занятия уличным фитнесом и детская площадка, окруженная магазинами и кафе. Во второй части бульвара планируется создать площадь с амфитеатром, спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, променад и плодовый сад. Строительство бульвара уже началось: установлена входная стела, проложены инженерные сети, ведется устройство футбольного поля и озеленения.

В заключении мероприятия прошло торжественное открытие VII конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017». За семь лет проведения этот конкурс стал не просто состязанием в умении выполнить кирпичную кладку по предложенному заданию и за определенное время, он превратился в настоящую борьбу за звание лучшего специалиста и лучшей компании в кирпичном домостроении. Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится сегодня в торжественной обстановке Дворце труда.