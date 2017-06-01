На ПМЭФ – 2017 представили математическую модель города-спутника “Южный”

Модель протестировали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и министр связи РФ Николай Никифоров.

Участникам ПМЭФ – 2017 показали математическую модель города-спутника “Южный” – одного из крупнейших инвестиционных проектов России. Как сообщили в агентстве “Пресс-папье”, модель протестировали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и министр связи РФ Николай Никифоров во время экскурсии по павильону Санкт-Петербурга.

Созданное специалистами Университета ИТМО приложение дает возможность посмотреть на город-спутник в пространственных и временных масштабах. Модель позволяет двигаться по территории, выбирать интересующий объект и получать о нем дополнительную информацию.

По словам гендиректора ООО “УК “СТАРТ Девелопмент” Сергея Хромова, математическая модель города-спутника “Южный” помогает прогнозировать этапы проектирования, строительства, анализировать происходящие в городе процессы в динамике, предупреждать недочеты в архитектуре, логистике, социальной и экономической жизни.

После осмотра модели города-спутника “Южный” губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание представить инновационное приложение строительному блоку правительства РФ с целью разработать похожие инструменты для всего региона.