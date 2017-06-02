Четыре варианта реконструкции Конюшенного ведомства изучают в Смольном

Некоторые из них направлены на превращение территории памятника истории в городское культурное пространство.

Четыре концепции восстановления Конюшенного ведомства рассматриваются в Смольном. Как сообщает “Коммерсант.ru”, сейчас предложения анализируются с точки зрения архитектуры, в конце лета их отправят на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия Петербурга, а затем – на Совет по инвестициям.

Конкурс на лучшую концепцию и инвестора будет объявлен накануне нового 2018 года. Один из авторов проектов – компания “Тандем-Истейт” – планирует за 2,1 млрд рублей организовать на территории памятника истории городское культурное пространство. Что предполагают три других варианта реконструкции – пока остается неизвестным.