02 Июнь, 2017


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Четыре варианта реконструкции Конюшенного ведомства изучают в Смольном

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в: Новости
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Некоторые из них направлены на превращение территории памятника истории в городское культурное пространство.

Четыре концепции восстановления Конюшенного ведомства рассматриваются в Смольном. Как сообщает “Коммерсант.ru”, сейчас предложения анализируются с точки зрения архитектуры, в конце лета их отправят на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия Петербурга, а затем  – на Совет по инвестициям.

Конкурс на лучшую концепцию и инвестора будет объявлен накануне нового 2018 года. Один из авторов проектов – компания “Тандем-Истейт” – планирует за 2,1 млрд рублей организовать на территории памятника истории городское культурное пространство. Что предполагают три других варианта реконструкции – пока остается неизвестным.

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