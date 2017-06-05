06 Июнь, 2017


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В Петербурге появятся троллейбусы от двух производителей

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в: Новости
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ООО “Тролза-Маркет” поставит модели “Мегаполис”- 5265 и БКМ.

ТроллейбусВыигравшее аукцион ООО “Тролза Маркет” поставит в Петербург троллейбусы производства ЗАО “Тролза” и ОАО “Белкоммунмаш”. Как сообщает “Фонтанка”, в городе появится 80 машин модели “Мегаполис”-5265 и 25 машин модели БКМ.

Особенностью новых троллейбусов являются способность к автономному ходу 15 км. Установленное на них тяговое оборудование поставляется петербургскими предприятиями, поэтому трудностей с техническим обслуживанием не предвидится.

По контракту 105 машин должны появиться в Петербурге до 31 марта 2018 года. 97 из них будут поставлены в базовой комплектации, а в конструкции восьми будет предусмотрена стажерская кабина.

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