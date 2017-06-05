В Гатчине проинспектируют строительство перинатального центра

На строительной площадке пройдет еженедельное совещание, посвященное оценке хода работ на объекте особой значимости.

6 июня в инспекции строительных работ на площадке будущего перинатального центра в Гатчине примет участие заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. К участию в рабочем совещании также приглашены представители подрядной организации, заказчика строительства, муниципалитета, сетевых организаций.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в мае 2017 года подрядчик, отвечающий за строительство перинатального центра, значительно ускорил темпы работ. Ежедневно по удлиненному рабочему графику там трудится около 200 человек, что позволяет компенсировать отставание от плана.