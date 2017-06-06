06 Июнь, 2017


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Еще три станции метро оснастят интеллектуальным наблюдением

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в: Новости
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В Петербурге продолжают устанавливать видеосистему, обеспечивающую безопасность в подземке.

ВидеонаблюдениеИнтеллектуальный комплекс видеонаблюдения появится на “Лесной”, “Горьковской” и “Петроградской” станциях метрополитена. Конкурс на ее монтаж размещен на сайте госзакупок. Как следует из приведенной там информации, конкурсная стоимость оборудования и работ составляет 141 млн рублей, а оснастить станции видеокамерами необходимо до 30 ноября 2017 года.

Отличительной особенностью интеллектуальной системы видеонаблюдения является способность различать занесенные в базу лица преступников и подозрительные предметы. Как сообщает “Фонтанка”, сейчас комплекс установлен на 23 из 67 станций. Дооснащение системы будет проводиться в рамках программы безопасности на транспорте, рассчитанной до 2020 года.

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