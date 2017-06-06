“Жилье для российской семьи” построят в Кировске

Первый в Ленинградской области дом по программе «Жилье для российской семьи» появится к середине осени.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, о реализации программы на совещании органов исполнительной власти доложил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

Согласно условиям программы, каждый заявленный проект предполагает строительство жилья экономического класса площадью 10 тысяч квадратных метров по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент в реестре граждан – участников программы ЖСР состоит 232 человека. Принять участие в ней могут молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, работники бюджетной сферы, многодетные семьи, переселенцы, инвалиды и другие льготники.

Два девятиэтажных корпуса возводятся в рамках первого в Кировске проекта комплексной застройки территории — жилом комплексе «Кировский посад». Строительство ведется на участке 13,5 га между улицами Новая и Советская. Первая очередь готова на 70%, в настоящее время ведутся внутренние сантехнические и отделочные работы. В апреле 2017 года получено разрешение на строительство второй очереди. Первую очередь ЖК планируется ввести до 31 сентября 2017 года, срок сдачи в эксплуатацию второй очереди запланирован на 2019 год.

29 мая получено разрешение на строительство в Кировске еще одного девятиэтажного дома на 184 квартиры по программе «Жилье для российской семьи». Срок сдачи объекта — начало 2019 года. На площадке уже начались подготовительные работы и монтаж временных ограждений.