Сегодня закроют участок Новочеркасского проспекта

На нем до осени будут проводиться ремонтные работы.

Новочеркасский проспект закроют сегодня в районе пересечения с Гранитной улицей. Ее пробивка до Уткиного переулка и строительство моста через Оккервиль являются основной причиной ограничения движения транспорта, которое снимут только осенью этого года.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, одновременно будет проводиться переустройство сетей газоснабжения, водоотведения, водо- и теплоснабжения, а также реконструкция трамвайной линии, контактной сети и проезжей части на Новочеркасском проспекте.

Среди причин, вызвавших ограничения движения, в комитете также назвали подключение “Ладожского вокзала” к улично-дорожной сети Петербурга.