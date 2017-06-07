07 Июнь, 2017


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Сегодня закроют участок Новочеркасского проспекта

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в: Новости
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На нем до осени будут проводиться ремонтные работы.

Ремонт дорог
Фото: pixabay.com

Новочеркасский проспект закроют сегодня в районе пересечения с Гранитной улицей. Ее пробивка до Уткиного переулка и строительство моста через Оккервиль являются основной причиной ограничения движения транспорта, которое снимут только осенью этого года.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, одновременно будет проводиться переустройство сетей газоснабжения, водоотведения, водо- и теплоснабжения, а также реконструкция трамвайной линии, контактной сети и проезжей части на Новочеркасском проспекте.

Среди причин, вызвавших ограничения движения, в комитете также назвали подключение “Ладожского вокзала” к улично-дорожной сети Петербурга.

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