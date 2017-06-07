07 Июнь, 2017


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Банковскими картами можно будет расплатиться в автобусах

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в: Новости
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Проект запущен на двух маршрутах рядом с Пулково.

Расплатиться за проезд в Петербурге бесконтактной банковской картой и мобильным устройством можно будет в городском автобусе. Как сообщает “Фонтанка”, оборудование пока установлено только на двух маршрутах, курсирующих рядом с Пулково. На всех 1900 автобусах “Пассажиравтотранса” система заработает к концу лета.

Проект реализуется совместно с Газпромбанком. Первыми в нем участвуют маршруты № 39 и № 39Э. Оборудование для карт и мобильных в автобусах внешне выглядит почти так же, как и раньше: это оранжевые приспособления на поручнях. В рамках проекта их постепенно модернизируют на всех 150 автобусных маршрутах Петербурга.

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