08 Июнь, 2017


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На базе Военно-медицинской академии в Петербурге завершается строительство современной клиники

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в: Новости
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Новая больница будет оборудована новейшей техникой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов.

Строительный кран
Фото: pixabay.com

Подходит к концу строительство клиники на базе Военно-медицинской академии им С. М. Кирова в Петербурге. Как сообщает “Коммерсант.ru”, в новой больнице будет работать 30 спецподразделений, центр лучевой диагностики, операционный блок, центр клинической лабораторной диагностики, центр крови и тканей.

Как сказал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин во время выступления в Общественной палате РФ, высококвалифицированные доктора медучреждения смогут оказывать помощь 35 тысячам стационарных больных и проводить около 325 тысяч консультаций амбулаторных пациентов.

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