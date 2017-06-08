08 Июнь, 2017


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Вторичное жилье растет в цене

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в: Новости
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Эксперты провели исследование рынка жилой недвижимости Петербурга.

Подорожание квартир на вторичном рынке продолжается. Как сообщает “БН-Газета”, Центр оценки и аналитики “Бюллетеня Недвижимости” провел исследование, которое показывает, что средняя цена за май поднялась на 1,1 % или 1189 рублей за метр квадратный.

При этом цена однокомнатной квартиры увеличилась на 0,2 %, двухкомнатной — на 0,1 %, трехкомнатной — на 2,8 %. 64,2 % рынка заняли предложения студий, а также одно- и двухкомнатных квартир; 27,6 % составили трехкомнатные квартиры; 8,1 % — многокомнатные.

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