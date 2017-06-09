Введен в эксплуатацию долгострой в Парголово

Жилой комплекс на более чем 600 квартир строился в течение четырех лет.

Строители сдали дом в Парголово, который строился с 2013 года. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Албина, жилой комплекс на 616 квартир получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Дом возводила петербургская компания “Дальпитерстрой”. Кроме ЖК в Парголово в списке проблемных зданий компании числятся еще четыре дома. Он находятся на контроле рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщили в правительстве города, из числа проблемных объектов в Петербурге с начала 2017 года введено в строй девять домов на 3743 квартиры.