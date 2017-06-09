В Санкт-Петербурге открылся Дом сопровождаемого проживания

Это первый подобный проект не только в Санкт-Петербурге, но и в России.

8 июня на территории жилого комплекса «Новая Охта» открылся новый социальный объект – Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития, реализованный полностью на средства «Группы ЛСР». Он станет достойной альтернативой психоневрологическим интернатам, которые в полной мере не способны обеспечить комфортное проживание людей с ограниченными возможностями. Проект реализован «Группой ЛСР» и Санкт-Петербургской Ассоциацией общественных объединений родителей детей инвалидов ГАООРДИ.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей-инвалидов ГАООРДИ Маргарита Урманчеева, а также представители Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного собрания, Комитета по социальной политике и Администрации Красногвардейского района.

Георгий Полтавченко подчеркнул, что Санкт-Петербург всегда отличался грамотной социальной политикой. По его словам, «Группа ЛСР» уже давно известна своим неравнодушным отношением к городу. Губернатор поблагодарил ассоциацию ГАООРДИ и «Группу ЛСР», отметив, что Санкт-Петербург и дальше будет поддерживать важные социальные начинания и делиться опытом с другими регионами России.

Организация проживания людей с ограниченными возможностями широко распространена в Европе, в частности в Германии. Дом сопровождаемого проживания в жилом комплексе «Новая Охта» – первый проект подобного типа не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Проект реализован на собственные средства «Группы ЛСР» и передан ГАООРДИ в безвозмездное пользование сроком на 10 лет.

«Сегодня мы передаем Дом сопровождаемого проживания в безвозмездное пользование ассоциации. Очень символично, что открытие Дома, а также заселение первых жильцов состоялось в день рождения ГАООРДИ, которая вот уже 25 лет системно и последовательно реализует программы помощи тем, кто в этом нуждается, – сказал Андрей Молчанов. – Мы будем и далее продолжать работу в этом направлении. Сейчас на территории «Новой Охты» идет строительство еще одного Дома сопровождаемого проживания. В целом мы планируем реализовать несколько таких проектов в Санкт-Петербурге».

В Дом сопровождаемого проживания уже заселились первые 12 жителей. Всего здесь будут проживать 19 человек с нарушениями развития в возрасте от 25 до 42 лет. Это люди, чьи родители в силу возраста и проблем со здоровьем не могут заботиться о своих взрослых детях-инвалидах. У каждого жителя Дома своя комната со всеми удобствами и мебелью. 5 комнат расположены на первом этаже, по 7 комнат на втором и третьем этажах. Обеспечивать их комфортное проживание, а также обслуживать дом будут 23 социальных работника, включая консультантов, психологов и других специалистов.

В трехэтажном здании есть все необходимое для людей с особенностями развития: кухня, лифт, общая гостиная, помещение для мытья колясок, прачечная на каждом этаже и прочие удобства. На территории «Новой Охты» планируется также организовать различные мастерские, досуговые центры и другие объекты для жизнедеятельности постояльцев Дома. Для экстренных случаев в самом жилом комплексе находится квартира сопровождаемого проживания, где будет круглосуточно находиться дежурный.