В дни Кубка конфедераций метро закроется позже

Режим работы петербургского метрополитена изменится не на всех станциях.

В ночь с 17 на 18, с 22 на 23 и с 24 на 25 июня метрополитен Петербурга закроется в 1 час 30 минут. Как сообщает “Петербургский дневник”, исключение составят: вестибюль 1 “Проспекта Ветеранов”, вестибюль 2 “Ленинского проспекта”, вестибюль 2 “Площади Ленина”, вестибюль 1 “Московской”, вестибюлей “Технологического института 1”, “Площади Александра Невского 2”, “Достоевской”, “Спасской”.

При этом, как проинформировали в пресс-службе ГУП “Петербургский метрополитен”, в дни проведения Кубка конфедераций в Петербурге вестибюль 2 “Невского проспекта” закроется для входа наоборот раньше — в 23 часа. А ночной поезд между “Адмиралтейской” и “Спортивной” ходить не будет. Проездные на основе БСК и интернет-платежи будут доступны до момента закрытия станций на вход.