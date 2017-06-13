К трем крупным жилым кварталам будут проектировать дороги

Подготовкой документации для подъездных путей Смольный займется осенью.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры правительства Санкт-Петербурга намерен в особом порядке разработать проектную документацию для дорог рядом с некоторыми жилыми кварталами. Как сообщает “Фонтанка”, речь идет о транспортной доступности участков вдоль Петрозаводского шоссе, Советского проспекта, Октябрьской набережной, Русановской улицы, а также на намывных территориях Васильевского острова.

Проектирование дорог начнется осенью, а средства на работы выделены благодаря последним корректировкам бюджета. В общей сложности потребуется около 156 миллионов рублей. Пойти на этот шаг, по словам чиновников, пришлось из-за того, что жилье возводят быстрее, чем строят дороги. При этом будущие владельцы новых квартир хотели бы видеть развитую дорожную инфраструктуру сразу же по окончании строительства домов.