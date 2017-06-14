Объекты культурного наследия – в центре внимания 100+ Forum Russia

Этой осенью в Екатеринбург съедутся эксперты со всего мира, чтобы поделиться успешным опытом работы с самыми сложными объектами культурного наследия и попробовать навести порядок в охранном законодательстве.

Международный форум 100+ Forum Russia, объединяющий крупнейших специалистов строительной и сопредельных отраслей со всего мира, в этот раз станет площадкой для дискуссий о том, как следует работать с объектами культурного наследия (ОКН). В разные годы главными темами форума становились мосты и большепролетные конструкции, подземное и стальное строительство, спортивные сооружения и другие, но в этом году одним из основных направлений работы станет тема сохранения памятников архитектуры.

Исторические объекты – важный элемент городской среды, состояние объектов культурного наследия напрямую влияет на туристическую и инвестиционную привлекательность городов. Будучи грамотно насыщенными нужными функциями, такие объекты становятся неотъемлемой частью туристических маршрутов и вообще городского пространства.

При всей строгости охранного законодательства, налагающего большое количество ограничений на методы и область реконструкции, ведущие реставраторы знают множество способов вдохнуть новую жизнь в старинные здания, при этом сохраняя их целиком, а не оставляя с помощью экспертизы в перечне предметов охраны отдельные фасады, части и элементы. Уникальный опыт таких специалистов по окончании форума 100+ Forum Russia будет обобщен и опубликован в научно-исследовательском издании Russian Journal of Construction Science and Technology.

Передовой опыт сохранения исторического наследия демонстрирует, например, Иркутск, где создан уникальный средовой объект – «13-й квартал», известный также как «Иркутская слобода». Проект создания этой особой исторической зоны в 2008 году был утвержден на уровне областного правительства. Он представляет собой полноценный квартал исторической застройки, в котором располагается 32 отреставрированных, 16 восстановленных и 8 перенесенных из других районов Иркутска домов, в которых сейчас располагаются кузнечные и гончарные мастерские, сувенирные лавки, кафе, рестораны.

Экспертам 100+ Forum Russia предстоит обсудить и сам механизм признания памятников объектами культурного наследия. Эта процедура уже сегодня подвергается резкой критике в профессиональных кругах. Из-за дискредитации института экспертизы и пробелов в законодательстве, считают они, памятниками признаются здания, откровенно не имеющие эстетической ценности. И наоборот – сооружения, имеющие все признаки ОКН, не входят в перечень.

«Снять с государственной охраны объект, признанный культурным наследием, гораздо сложнее, чем поставить его на охрану, — отмечает ведущий сотрудник УралНИИпроект Минстроя Россия Юлия Бердюгина. – И зачастую это становится предметом спекуляций. Любое физическое лицо вправе обратиться в Управление госохраны ОКН с предложением поставить любой объект на охрану, и согласно действующему законодательству, орган обязан отреагировать – объект включается в реестр выявленных, и в течение года на его территории запрещены любые работы».

Реестр объектов культурного наследия, как отмечают специалисты в этой области, давно нуждается в пересмотре – в охранной практике встречаются примеры и таких объектов, которые попали в перечень вследствие ошибки в адресе. Пока же такие сооружения лишь тормозят редевелопмент территорий, накладывая существенные ограничения на любой проект застройки.

Что касается ОКН, на самом деле имеющих историческую или архитектурную ценность, работы даже поблизости от таких памятников, смело можно отнести к уникальному строительству, поскольку речь тут будет идти не о типовых, а индивидуальных решениях. На 100+ Forum Russia к обсуждению подключатся реставраторы, законотворцы, инвесторы и девелоперы. Как отмечают организаторы, только совместными усилиями всех участников этого процесса можно выработать грамотный механизм действий.

На форуме состоится конструктивный диалог всех участников процесса: о правовых основах сохранения памятников архитектуры и культурного наследия, о восстановлении их облика при строительстве новых зданий и разработке градостроительного плана.

Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет в Екатеринбурге с 4 по 6 октября в МВЦ «Екатеринбург Экспо». На официальном сайте мероприятия уже открыта регистрация участников.