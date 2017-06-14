14 Июнь, 2017


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Пулковское шоссе временно перекроют

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в: Новости
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В ближайшие выходные и в течение месяца дорогу закроют три раза.

Машина с навигатором
Фото: pixabay.com

Движение по Пулковскому шоссе будет закрыто на выезд из города на пересечении с КАД. Как сообщает “Фонтанка”, в ближайшие выходные шоссе перекроют ночью частично на три с половиной часа. Два других полных ночных закрытия такой же продолжительности произойдут в течение месяца.

Ограничения в движении транспорта связаны со строительством трассы М-11. Окончание возведения объекта намечено на конец 2018 года. Трасса М-11 станет платным аналогом М-10. При этом скорость на новой дороге должна составить около 150 километров в час.

Водителям рекомендуется выбрать альтернативный маршрут или отложить поездки через участок, на котором будут вестись работы.

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