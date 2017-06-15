15 Июнь, 2017


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Ремонтировать дороги в Ленобласти будут по новым технологиям

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в: Новости
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В регионе внедряются инновационные способы содержания автомагистралей.

Дорога
Система Superpave представляет собой новый для России способ проектирования асфальтобетонной смеси, заимствованный у американских дорожников. Благодаря этому можно подобрать оптимальный состав покрытия
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Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, инновации позволят дольше сохранять трассы в нормативном состоянии.

Так, в ходе показательного ремонта на выезде с автодороги «Скотное-Лемболово» директорам районных подрядных организаций, ответственных за состояние трасс, была продемонстрирована технология стабилизации земляного основания грунтовой дороги. Использование методики, считают в ГКУ «Ленавтодор», позволит повысить долговечность дорожного полотна. Это особенно актуально для региона из-за постоянно возрастающего потока большегрузных автомобилей.

Также, на въезде в посёлок Керро дорожники устранили выбоины с использованием горячей битумной эмульсии. Этот способ позволяет оперативно проводить текущий ремонт без перекрытия движения и с минимальными трудозатратами.

Стоит отметить, что в Ленинградской области насчитывается порядка десяти тысяч километров региональных дорог, из которых три тысячи – с гравийным покрытием, а семь тысяч – с асфальтобетонным.

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