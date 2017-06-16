Смольный рассказал о транспортной доступности накануне Кубка Конфедераций

Правительство Санкт-Петербурга в лице комитета по развитию транспортной инфраструктуры обратилось к зрителям-пешеходам и автомобилистам.



Власти города попросили зрителей футбольных матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 прибывать к стадиону «Санкт-Петербург» заранее: за 60 – 90 минут до начала матча, используя общественный транспорт. Вам потребуется время, чтобы найти свой сектор и место на трибуне. В целях безопасности вход на территорию стадиона оборудован досмотровой зоной, на прохождение которой также потребуется дополнительное время. При планировании маршрута и расчёта времени прибытия на матч, пожалуйста, учитывайте данные факторы. Подробно о транспортной доступности стадиона можно узнать по адресу: krti.gov.spb.ru/press/news/21193.

Автомобилистам

В случае, если вы не имеете возможности воспользоваться общественным транспортом, в дни проведения футбольных матчей 17, 22, 24 июня и 2 июля вблизи стадиона «Санкт-Петербург» организовано 6 бесплатных автостоянок для размещения транспортных средств болельщиков.

Автостоянки в северо-приморской части Санкт-Петербурга начинают свою работу ориентировочно за 4-5 часов до начала мероприятия. Просим обратить внимание – чем раньше вы приедете на автостоянку, тем ближе к стадиону сможете припарковаться.

Автостоянки расположены у ТРЦ «Питерлэнд» (110 машиномест), ТРК «Атлантик Сити» (211 машиномест), ТРК «Меркурий» (400 машиномест), а также гипермаркетов «О’КЕЙ» (132 машиноместа) и «Карусель» (180 машиномест). 1 бесплатная автостоянка у БЦ «Петровский» (60 машиномест) предназначена для размещения только транспортных средств инвалидов.

Разместить свои транспортные средства на данных автостоянках в дни проведения матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 смогут только зрители матчей строго при предъявлении билета на матч, действующего в день проведения спортивного соревнования, а также волонтеры и лица, включённые в списки FIFA, строго при предъявлении карты аккредитации.

17 июня для организации своевременного прибытия болельщиков на стадион «Санкт-Петербург» к началу торжественной церемонии открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 года автостоянки, расположенные у ТРЦ «Питерлэнд», ТРК «Атлантик Сити», ТРК «Меркурий», БЦ «Петровский» а также гипермаркета «О’КЕЙ» будут доступны для бесплатного использования зрителями матчей с 13-00, автостоянка у гипермаркета «Карусель» – с 16-00.

Также имеется возможность оставлять свои транспортные средства на городских и перехватывающих автостоянках. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Адреса бесплатных автостоянок для зрителей матчей КК-2017

№ Адрес автостоянки Количество машиномест Режим работы 1 Приморский пр., д. 72, лит. А (у ТРЦ «Питерлэнд») 110 17, 22, 24 июня с 13-00 до 00-00 2 июля с 17‑00 до 00-00 2 ул. Савушкина, д. 119 , корп. 3, лит. А (у гипермаркета «О’КЕЙ») 132 3 ул. Савушкина, д. 126, лит. А (у ТРК «Атлантик Сити») 211 4 ул. Савушкина, д. 141, лит. А (у ТРК «Меркурий») 400 5 ул. Савушкина д. 116 (у гипермаркета «Карусель» 180 17, 22, 24 июня и 2 июля с 16-00 до 00-00

Адрес бесплатной автостоянки для парковки транспортных средств инвалидов

№ Адрес автостоянки Количество машиномест Режим работы 1 Петровская коса, д. 1, корп. 1 (у БЦ «Петровский») 60 17, 22, 24 июня с 13-00 до 00-00 2 июля с 17-00 до 00-00

Схема движения к автостоянкам доступна по ссылке: krti.gov.spb.ru/press/news/21215.