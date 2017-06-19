Контроль за управляющими компаниями ЖКХ усилят

Особое внимание уделят соблюдению лицензионных требований по качеству услуг.

Проследить за качеством сервиса управляющих компаний в сфере ЖКХ потребовал по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Минстрой РФ. Как сообщает “РИА Недвижимость”, речь идет об улучшении работы аварийно-диспетчерских служб, сокращении времени дозвона, определении места аварий, дресс-коде сотрудников, а также функционировании системы контроля качества сервиса.

В интервью изданию глава Минстроя Михаил Мень уточнил, что задача по контролю будет поставлена перед региональными жилищными инспекциями. Он подчеркнул, что управляющие компании должны четко выполнять все условия договора управления жильем, обеспечивать доступ к открытой информации и отчетности.