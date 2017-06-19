19 Июнь, 2017


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«Мостотрест» запустил сервис информирования о разводке мостов в режиме реального времени

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в: Новости
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Петербуржцы и гости города теперь могут получать актуальную информацию о графике разводки мостов и оптимально планировать свой маршрут.

Дворцовый мост
Фото: pixabay.com

СПб ГБУ «Мостотрест» запустил на своём официальном сайте сервис онлайн-информирования о разводке мостов Петербурга.

С помощью сервиса пользователь будет видеть, сколько времени осталось до разводки и наведения моста, будет ли вторая разводка моста за ночь и что с ним происходит в настоящий момент: разведён или наведён мост, в процессе разводки или наведения.

«Довольно часто петербургские мосты сводятся ранее утвержденного графика – как правило, по факту прохождения последнего судна. Но жители и гости города раньше не имели возможности узнать об этом, и ориентировались на график. Теперь они смогут в режиме реального времени получать актуальную информацию про каждый разводной мост и планировать свои ночные маршруты», – отметил директор СПб ГБУ «Мостотрест» Александр Бурносов.

Сервис будет особенно полезен работникам специальных служб (скорая медицинская помощь, МЧС, пожарная служба). Оперативная информация позволит быстро построить кратчайший маршрут к источнику вызова.

Найти сервис онлайн-информирования о разводке мостов можно по ссылке: mostotrest-spb.ru.

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