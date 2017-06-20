Петербургские садовники постригли газоны на площади свыше 6 тысяч гектаров

С начала летнего сезона на подведомственных комитету территориях выполнен двукратный покос травы.

Зеленые объекты, задействованные в значимых городских мероприятиях, «пострижены» по три-четыре раза. Как сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, весенне-летний сезон, показавшийся излишне суровым, для газонной травы оказался вполне благоприятен: солнечно и не слишком жарко – трава активно идет в рост.

На больших площадях садовники работают мини-тракторами. На зеленых островках и при сложном рельефе используют ручные косилки. «Чистовую отделку» вокруг клумб и деревьев, вдоль поребриков производят триммерами. Скошенную траву с газонов убирают, чтобы сохранялся опрятный вид, не забивались газонокосилки и не выпревала дернина.

Благодаря регулярной стрижке на газонах активнее кустятся злаки, дернина становится более плотной, а травостой – густым и красивым. Газоны приобретают ухоженный вид и становятся более устойчивыми к антропогенной нагрузке.

Выкашивание газонов облегчает уборку мусора в зеленых зонах: в высокой траве легче «прячутся» пустые бутылки, другие отходы, и, как замечено в результате многолетних наблюдений, на аккуратные, выстриженные газоны посетителям садов и скверов психологически сложнее бросить мусор.

По технологическому регламенту, покосы в Петербурге могут продолжаться до самого ноября. За это время садовники успевают прокосить траву более 10 раз – кратность косьбы зависит от категории объекта и нагрузки на зеленую зону. В первую очередь внимание уделяется видовым объектам и участкам на ключевых магистралях.

В то же время на территории крупных городских парков – Удельного, Сосновки и других – сохраняются луговые газоны, участки цветущего разнотравья, которые скашивают только после первого цветения трав и не более одного раза за период вегетации.

Таким образом достигается многообразие зеленых объектов в Петербурге: живя в мегаполисе, горожане могут видеть уголки нетронутой природы, а в местах с большой антропогенной, техногенной нагрузкой аккуратные стриженные газоны «работают» естественными фильтрами и украшают улицы Северной столицы, отвечая динамичному стилю ее жизни.

– Сегодня, в нашем городе проходят важные масштабные события. Это и Кубок конфедераций – 2017, подготовка к празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса» и другие значимые массовые мероприятия. Очень важно, чтобы город выглядел чистым, ухоженным и уютным, как для многочисленных гостей, так и для жителей Северной столицы. Усиленный график работы для дорожных и садовых предприятий сохранится до 2 июля, – отметил председатель комитета Владимир Рублевский.