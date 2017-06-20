20 Июнь, 2017


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Суд подтвердил законность расторжения контракта с “Инжтрансстроем”

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в: Новости
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Компания, занимавшаяся строительством стадиона на Крестовском острове, не смогла оспорить разорванный правительством Санкт-Петербурга договор.

Правосудие
Фото: pixabay.com

Апелляционный суд посчитал отказ Смольного от контракта с АО “Инжтрансстрой” законным. По данным “Фонтанки”, в качестве аргумента в пользу разрыва договора суд привел нарушение госконтракта. Кроме того, в отношении компании начато дело о банкротстве.

Напомним, контракт с АО “Инжтрансстрой”, подразделением компании “Трансстрой”, был разорван летом 2016 года в одностороннем порядке. Смольный посчитал, что выполненные работы имеют низкое качество, а сроки сдачи объекта срываются.

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