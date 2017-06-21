Найдены инвесторы, которые завершат долгострои во Всеволожском районе и Гатчине

В Ленинградской области застройщики приступают к завершению жилищных долгостроев, квартиры в которых ждут обманутые дольщики.

Областное правительство стремится сдвинуть с мертвой точки еще две проблемные стройки. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, дом на 182 квартиры во Всеволожском районе вместо ЖСК «НовоДевяткино» будет достраивать компания Setl City. В Гатчине на объект, брошенный ЖСК «ВзлетСтрой», готова выйти строительная компания КВС. Компании планируют закончить объекты до конца 2017 года.

В ходе встречи с участниками долевого строительства губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что правительство региона делает все возможное для скорейшего решения проблем обманутых дольщиков. «К сожалению, область не может напрямую инвестировать бюджетные средства в достройку коммерческих объектов, даже если квартиры в них выкуплены дольщиками. Однако мы нашли эффективные механизмы привлечения на долгострои новых инвесторов из числа добросовестных строительных компаний. Для стимулирования их интереса к незавершенным проектам мы предлагаем дополнительные земельные участки, право продавать незабронированные дольщиками квартиры, помогаем с выкупом социальных объектов за счет федеральных средств», — пояснил глава региона.

Александр Дрозденко напомнил, что за несколько лет в Ленинградской области при содействии регионального правительства было завершено строительство 13 проблемных многоквартирных домов. Новоселье в долгожданных квартирах отметили более 2 тысяч человек.