21 Июнь, 2017


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Строительство высокоростной железной дороги между столицами отложено

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в: Новости
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Конкретные сроки проведения работ не называются.

Железная дорога
Фото: pixabay.com

Строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом отложено. Как сообщает “РБК”, конкретные сроки работ не указываются, однако подчеркивается, что реализация проекта может начаться не раньше 2035 года. Речь об этом шла в рамках обсуждения поправок в генплан Москвы.

Напомним, проект магистрали был утвержден еще в 1990-х годах, а строительство намечено на 1998, но к работе так и не приступили. В 2011 году состоялась презентация нового проекта, строительство которого намечалось на 2017 год. По состоянию на 2014 год стоимость проекта оценивалась Минтрансом в 1,4 трлн рублей.

 

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