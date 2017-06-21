Строительство высокоростной железной дороги между столицами отложено

Конкретные сроки проведения работ не называются.

Строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом отложено. Как сообщает “РБК”, конкретные сроки работ не указываются, однако подчеркивается, что реализация проекта может начаться не раньше 2035 года. Речь об этом шла в рамках обсуждения поправок в генплан Москвы.

Напомним, проект магистрали был утвержден еще в 1990-х годах, а строительство намечено на 1998, но к работе так и не приступили. В 2011 году состоялась презентация нового проекта, строительство которого намечалось на 2017 год. По состоянию на 2014 год стоимость проекта оценивалась Минтрансом в 1,4 трлн рублей.