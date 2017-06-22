Накануне “Алых парусов” ограничено движение в центре Петербурга

Изменения в движении транспорта введены на Дворцовой набережной и Троицкому мосту.

Ограничения введены для пешеходов:

с 22.50 15-го июня по 23:59 25-го июня будет полностью перекрыто пешеходное движение по правой стороне Троицкого моста. Движение по левой стороне Троицкого моста возможно, кроме следующих временных интервалов:

с 22:50 21-го июня до 08:00 22-го июня пешеходное движение перекрыто в обоих направлениях;

с 20:30 22-го июня до 05:00 23-го июня пешеходное движение перекрыто в обоих направлениях;

с 13:30 23-го июня до 13:30 24-го июня пешеходное движение перекрыто в обоих направлениях.

Ограничения введены для автомобилистов:

с 22.50 15-го июня до 23:59 25-го июня будет осуществляться частичное/полное перекрытие Троицкого моста в интервалах:

с 22.50 15-го июня до 05.00 25-го июня – перекрытие правой полосы автомобильного движения по направлению от Троицкой площади к площади Суворова;

с 00.01 20-го июня до 14.00 24-го июня – полное закрытие направления моста от Троицкой площади к площади Суворова (3 полосы движения) и осуществление переключения дорожного движения на встречное направление с закрытием движения от площади Суворова к Троицкой площади.

с 22:50 21-го июня до 08:00 22-го июня Троицкий мост будет полностью закрыт;

с 20:30 22-го июня до 05:00 23-го июня Троицкий мост будет полностью закрыт;

с 13:30 23-го июня до 13:30 24-го июня Троицкий мост будет полностью закрыт.

Также, по информации Смольного, по Дворцовой набережной от Троицкого моста к Дворцовому мосту вводится одностороннее движение с 00.00 19 июня до 05.00 25 июня.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты.