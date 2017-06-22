22 Июнь, 2017


Актуальное
Главная
Новости

Накануне “Алых парусов” ограничено движение в центре Петербурга

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Изменения в движении транспорта введены на Дворцовой набережной и Троицкому мосту.

Машина с навигатором
Фото: pixabay.com

Ограничения введены для пешеходов:

  • с 22.50 15-го июня по 23:59 25-го июня будет полностью перекрыто пешеходное движение по правой стороне Троицкого моста. Движение по левой стороне Троицкого моста возможно, кроме следующих временных интервалов:
  • с 22:50 21-го июня до 08:00 22-го июня пешеходное движение перекрыто в обоих направлениях;
  • с 20:30 22-го июня до 05:00 23-го июня пешеходное движение перекрыто в обоих направлениях;
  • с 13:30 23-го июня до 13:30 24-го июня пешеходное движение перекрыто в обоих направлениях.

Ограничения введены для автомобилистов:

  • с 22.50 15-го июня до 23:59 25-го июня будет осуществляться частичное/полное перекрытие Троицкого моста в интервалах:
  • с 22.50 15-го июня до 05.00 25-го июня – перекрытие правой полосы автомобильного движения по направлению от Троицкой площади к площади Суворова;
  • с 00.01 20-го июня до 14.00 24-го июня – полное закрытие направления моста от Троицкой площади к площади Суворова (3 полосы движения) и осуществление переключения дорожного движения на встречное направление с закрытием движения от площади Суворова к Троицкой площади.
  • с 22:50 21-го июня до 08:00 22-го июня Троицкий мост будет полностью закрыт;
  • с 20:30 22-го июня до 05:00 23-го июня Троицкий мост будет полностью закрыт;
  • с 13:30 23-го июня до 13:30 24-го июня Троицкий мост будет полностью закрыт.

Также, по информации Смольного, по Дворцовой набережной от Троицкого моста к Дворцовому мосту вводится одностороннее движение с 00.00 19 июня до 05.00 25 июня.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X