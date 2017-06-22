В Луге построен новый спортивный комплекс

Пятиэтажный ФОК включает в себя бассейн и игровой зал.

В Луге построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. ФОК, который начнет работу уже в июле 2017 года, посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Два года назад в Ленинградской области началась масштабная программа строительства спортивных сооружений, и один из примеров того, как она реализуется, можно видеть в Луге. Большой крытый комплекс, построенный в красивейшем месте, даст возможность лужанам с удовольствием и комфортом заниматься самыми разными видами спорта», — сказал глава региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, в состав пятиэтажного спортивного комплекса входят: бассейн на 8 дорожек, большой игровой и несколько тренажерных залов, фитнес-кафе.

Заниматься физической культурой и спортом, готовиться к соревнованиям и сдаче нормативов ГТО, посещать бассейн и тренироваться в спортзале смогут юные воспитанники спортивных клубов и секций, а также все желающие любители активного отдыха. Для удобства всех категорий посетителей новый комплекс будет работать ежедневно с 8.00 до 22.00.

Проект реализован в рамках программы «Газпром — детям».