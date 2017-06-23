“Ленэнерго” и “Звезда” договорились о строительстве подстанции

Новый объект энергоснабжения потребовался в связи с увеличением объема гособоронзаказа.

ПАО “Ленэнерго” и ПАО “Звезда” пришли к соглашению относительно совместного финансирования строительства новой подстанции на территории завода. Как сообщает “Коммерсант.ru”, подстанция нужна в связи с увеличением объема гособоронзаказа на ПАО “Звезда”.

Необходимость в новой подстанции сначала вызвала между предприятиями спор о том, кто должен вложить деньги в энергоузел, но сейчас об этом удалось договориться. Стоимость проекта может достигнуть 1 млрд рублей. Более подробно его реализацию компании обсудят в конце июня.