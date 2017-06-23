23 Июнь, 2017


Актуальное
Главная
Новости

Праздник “Ураза-Байрам” изменит движение транспорта

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Ограничения будут введены на трамвайном маршруте и в работе станции метро.

Мечеть
Фото: pixabay.com

В пресс-службе Смольного сообщили, что 25 июня 2017 года, с 7:00 до 10:00, в связи с проведением богослужения в Соборной Мечети Санкт-Петербурга, посвящённого празднику «Ураза-Байрам», будет закрыто движение трамваев маршрута № 6А по Кронверкскому проспекту.

В тот же день с 8:00 до 9:00 станция метро «Горьковская» будет работать в режиме «на выход», а вход на станцию закроют.

Жителям и гостям Петербурга на время ограничения движения общественного транспорта рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X