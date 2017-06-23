Праздник “Ураза-Байрам” изменит движение транспорта

Ограничения будут введены на трамвайном маршруте и в работе станции метро.

В пресс-службе Смольного сообщили, что 25 июня 2017 года, с 7:00 до 10:00, в связи с проведением богослужения в Соборной Мечети Санкт-Петербурга, посвящённого празднику «Ураза-Байрам», будет закрыто движение трамваев маршрута № 6А по Кронверкскому проспекту.

В тот же день с 8:00 до 9:00 станция метро «Горьковская» будет работать в режиме «на выход», а вход на станцию закроют.

Жителям и гостям Петербурга на время ограничения движения общественного транспорта рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.