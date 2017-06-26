26 Июнь, 2017


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Богатырский проспект расширит компания “А-Проект”

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в: Новости
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Компания победила в конкурсе, проводимом СПб ГКУ “Фонд капитального строительства и реконструкции”.

Ремонт дорог
Фото: pixabay.com

Участок Богатырского проспекта от Гаккелевской до Байконурской улицы расширит ООО “А-Проект”. Как сообщает “Коммерсант.ru”, компания выиграла конкурс на работы, предложив лучшую цену – 387, 3 млн рублей.

Реконструкция Богатырского проспекта началась в 2012 году и должна закончиться в 2018 году. “А-Проект” – третья компания, которая занимается расширением участка. Финансирование работ осуществляется из городского бюджета.

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