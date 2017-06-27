Капитальный ремонт сквера на Красной улице завершили раньше срока

В Колпино закончились масштабные работы в сквере на Ижоре, расположенном между Комсомольским каналом и улицей Ремизова.

Капитальный ремонт зеленой зоны начался полтора года назад и по контракту должен был завершиться только в ноябре 2017. Но работы были активизированы и организованы таким образом, чтобы колпинцы могли отдохнуть в обновленном сквере, не «потеряв» лето. Приемочная комиссия уже приступила к работе.

Как сообщили в комитете по благоустройству, проект капремонта объекта выполнил ООО «Профиль». Государственный контракт на производство работ выиграло ООО «ПРОФИСТРОЙ Северо-Запад». Город выделил на восстановление сквера 86 млн рублей.

Сквер площадью около 10 га, часть которого включена в территорию объекта культурного наследия федерального значения «Заводы Ижорские Адмиралтейские», до начала ремонта пребывал в плачевном состоянии: газоны переувлажнены, дорожки разрушены, часть деревьев и кустарников нуждалась в лечении и обрезке. В теплое время года в сквере ежедневно отдыхало много людей, но не было ни площадок для отдыха, ни детского оборудования, ни спортивного инвентаря. Скамеек и урн не хватало.

При проектировании в сквере выделили нескольких функциональных зон. На берегу Ижоры обустроили выходы к воде, оборудовали пляжную зону и видовые площадки.

Для удобства жителей детские и спортивные площадки, а также площадки для тихого отдыха созданы и в южной, и северной частях сквера. Детское оборудование подходит и для ребят с ограниченными возможностями. Площадки покрыты антитравматичным материалом, качели и тренажеры созданы с соблюдением всех требований безопасности.

По дороге на пляж в сквере обустроили площадку тихого отдыха, представляющую собой пример современного использования ландшафтной геопластики. Это популярное направление современного садово-паркового искусства позволяет сделать еще более живописными парки и скверы, расположенные на равнинах. Прием дает возможность визуально отделить пространство площадки тихого отдыха и создать на ней благоприятный микроклимат.

Основная часть дорожек выполнена в набивном покрытии, центральная аллея – в плиточном. По периметру всей территории проложена асфальтовая многофункциональная дорожка шириной 3 м, по которой можно будет кататься на роликах, скейтах, самокатах и велосипедах. Вдоль дорожек и на всех площадках установили парковые скамейки.

В сквере отремонтированы и обустроены газоны, новая дренажная система позволит сохранить зеленые насаждения и комфорт пешеходов в любое время года.

Специалисты подлечили и привели в порядок более 320 ценных старых деревьев, 120 аварийных заменены на 220 молодых саженцев. Восстановлены утраченные посадки в лиственничной аллее вдоль улицы Красной, созданы защитные полосы из липы вдоль улицы Ремизова.

Почти 2,5 тысячи новых кустарников подобраны таким образом, что листва светло-зеленого и желтого цвета выделяется на фоне ярко-красной и бордовой.

«Колпино – это развитый промышленный район Петербурга. Здесь сосредоточено свыше тридцати крупных предприятий. При этом район остается зеленым и ухоженным. Люди, которые создают запас прочности города, должны жить в современной и комфортной городской среде. Обновленный сквер имеет все шансы стать живым общественным пространством, местом хорошего отдыха, приложения сил и саморазвития», – отмечает председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.