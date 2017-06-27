27 Июнь, 2017


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Смольный предложил застройщикам возводить сады, поликлиники и дороги

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в: Новости
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Для этого планируется создать организацию “Фонд социальных обязательств”.

Кран
Фото: pixabay.com

В правительстве Санкт-Петербурга обсуждается создание “Фонда социальных обязательств” для застройщиков. Как сообщает “Коммерсант.ru”, строительным компаниям предлагается перечислять в фонд средства из расчета 40 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как застройщики готовы отчислять 4 тысячи рублей. В первом случае подразумевается строительство детских садов, поликлиник, и дорог, а во втором – только детских садов.

Договориться об условиях работы фонда не просто еще и потому, что в текущей экономической ситуации дополнительную плату застройщикам придется откуда-то брать. Сверхприбыли, по их словам, в бизнесе нет, а значит расходы компаний могут привести к повышению стоимости квадратного метра для будущего собственника жилья.

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