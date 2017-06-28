Проектно-изыскательские работы в Полежаевском парке начнутся в этом году

Комитету на благоустройство выделен 51 млн рублей, и в закон о бюджете Санкт-Петербурга внесены соответствующие изменения .

Первым этапом работ в Полежаевском парке должна стать подготовка проекта масштабных преобразований. Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, проектно-изыскательские работы намечено провести в 2017-2019 годах.

Специалисты комитета по благоустройству приступили к разработке технического задания для подрядчика, который будет выбран по итогам конкурсных процедур. Направлены запросы в КГИОП, КГА и другие профильные ведомства для получения исходных данных.

Парк общей площадью свыше 155 гектаров расположен в активно застраиваемом Красносельском районе между Петергофским шоссе, проспектом Маршала Жукова и Авангардной улицей. Часть территории с прудами и фрагментами исторической планировки является объектом культурного наследия регионального значения.

Сегодня состояние парка оставляет желать лучшего. Территория заболочена, в северной части нет дорожек и тропинок, в центральной и южной – покрытие дорог нарушено. Малоценный самосев растет на газонах, нуждающихся в хорошем дренаже. Садово-парковое предприятие «Красносельское» проводит в парке самые неотложные мероприятия: в этом году произведена валка сухостойных деревьев, прореживание свыше 4 тысяч кустарников, прочистка живой изгороди, уборка мусора, ремонт дорожек. Но очевидно, что объект нуждается в глубинных преобразованиях. Депутаты Законодательного собрания поддержали специалистов комитета по благоустройству, признав необходимость скорейшего ремонта объекта, несущего большую рекреационную нагрузку.

При проектировании планируется предусмотреть ремонт дорожек и газонов, многоуровневое озеленение, в парке будут обустроены спортивные зоны и детские площадки.

Ценные старовозрастные деревья необходимо вылечить, привести в порядок и дополнить молодыми саженцами лиственных и хвойных пород. В парке разобьют цветники, установят скамейки, урны и другие необходимые для благоустройства объекты.