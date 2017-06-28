28 Июнь, 2017


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Чаще других на холодное водоснабжение на прошлой неделе жаловались жители Невского района

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в: Новости
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Комитет по информатизации и связи проанализировал статистику обращений петербуржцев по вопросам ЖКХ.

В период с 19 по 25 июня в Центр обработки вызовов 004 с обращениями по вопросам ЖКХ обратился 7955 горожан.

Количество обращений, связанных с санитарным содержанием домовладений, составило 999 зарегистрированных вызовов, что меньше на 5,5% в сравнении с неделей ранее.

За неделю по проблеме «электроснабжение» было принято 967 заявок, что меньше на 11,6% в сравнении с неделей ранее.

Количество вызовов по причине холодного водоснабжения составило 639 обращений. Наиболее часто по данной категории обращались жители Невского района.

Количество вызовов по категории «горячее водоснабжение» составило 1645 обращений, что меньше на 22,0% в сравнении с неделей ранее.

По сравнению с предыдущей неделей на 8,8% уменьшилось количество заявок по категории «лифты», так же снизилось количество заявок по категории «чердаки» на 2,7%.

Недельный максимум по количеству звонков в Центр обработки вызовов 004 приходится на жителей Кировского района – 1144 обращения.

В течение недели службами ЖКХ города отработано 1205 заявок от числа поступивших; за отчетный период успешнее всего с обращениями справлялись в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

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