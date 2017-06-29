30 июня в Петербурге открываются дороги, а в области – стадион

На церемониях открытия ожидается присутствие представителей государственной власти.

30 июня в 10 часов утра откроется движение по новым дорогам в ЖК “Северная долина”. Как сообщили в правительственной пресс-службе, общая протяженность трех объектов транспортной инфраструктуры составляет две тысячи метров. На церемонию их открытия приедут представители Смольного и компании-застройщика.

В 12 часов в поселке Торковичи Лужского района в присутствии представителей руководства Ленобласти откроется новый стадион. Футбольное поле, гимнастические снаряды, беговые дорожки, поля для игры в волейбол и баскетбол построены в рамках региональной программы “Устойчивое развитие сельских территорий”.