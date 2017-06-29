29 Июнь, 2017


Актуальное
Главная
Новости

Объявлены конкурсы на ремонт дорог в Московском и Кронштадтском районах

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

На работы выделены дополнительные средства в рамках корректировки бюджета Санкт-Петербурга.

pixabay.com

По заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявлены конкурсы на проведение ремонтных работ дорожного покрытия в Московском и Кронштадтском районах. Начальная (максимальная) цена контракта на работы в Московском районе составляет 994, 2 млн руб., в Кронштадтском районе – 186, 4 млн руб. Итоги аукционов будут подведены в конце июля.

В пресс-службе Смольного уточнили, что согласно заключенным контрактам дорожный ремонт планируется провести на Цветочной улице, участке проспекта Юрия Гагарина от Благодатной улицы до Московского шоссе, Пулковской улице, Волхонскому шоссе, улице Коли Томчака и других.

Как сообщалось ранее, дополнительные полтора миллиарда рублей на проведение дорожных работ выделены в рамках корректировки бюджета города. Под эти средства разработана Адресная программа, включающая 26 адресов в пяти районах Петербурга.

Напомним, в 2017 году дорожная кампания стартовала в середине мая с Адресной программой стоимостью 3,4 млрд рублей. Работы в юго-западной части города выполняет компания СК «Орион плюс», в северной части – компания ЗАО «ВАД», в юго-восточной – компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Информацию об ограничениях движения транспортных средств можно посмотреть на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

X