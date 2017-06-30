В городе на Неве пройдет II Межрегиональная студенческая стройка «Санкт-Петербург»

В проекте примут участие несколько сот студентов со всей России.

В понедельник, 3 июля, в 11:00 в Петропавловской крепости состоится торжественная линейка открытия II Межрегиональной студенческой стройки «Санкт-Петербург».

Как сообщили в пресс-службе Смольного, более 250 студентов из 14 регионов страны приедут в Санкт-Петербург, чтобы получить профессиональные навыки и опыт при строительстве объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства.

С началом трудового лета студотрядовцев поприветствуют члены Правительства Санкт-Петербурга, главы подрядных организаций и другие почётные гости.