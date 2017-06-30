СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» в июне 2017 года провел 7 торгово-закупочных процедур

В комитете по строительству подчеркнули, что Петербург намерен выполнить все взятые на себя обязательства.



СПб ГКУ «Фондом капитального строительства и реконструкции» в июне 2017 года были проведены конкурсы на строительство социальных объектов: детских садов и школ, станции скорой помощи, спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями и на проектирование и строительство дорожных объектов.

Также были подведены итоги конкурсов на выполнение работ по завершению строительства дошкольных учреждений по адресу: Суздальское шоссе, участок 14 на 140 мест; Яхтенная ул., участок 1 на 190 мест, а также конкурса на выполнение работ по завершению строительства многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями, расположенного по адресу: ул. Яхтенная, участок 1. Победителем по всем трем конкурсам стала компания ООО «Строй-мастер» на общую сумму контрактов 2 105 139, 018 тыс. рублей.

В процессе заключения государственных контрактов находятся 2 новых социальных объекта: инженерная подготовка квартала 74Б района Каменка и реконструкция средней общеобразовательной школы №414 Красносельского района.

Необходимость инженерной подготовки квартала 74Б обусловлена тем, что, в соответствии с проектом, на данном участке за счет бюджета Санкт-Петербурга предусматривается строительство 3 многоквартирных домов: участок 57, 46 и 58 территории квартала 74Б района Каменка, а также объекта дошкольного образования мощностью не менее 140 мест и объекта начального общего образования мощностью не менее 150 мест на земельном участке 4. Вдобавок на территории квартала 74Б расположен Центр ядерной медицины, имеющий большое социальное значение для города. В рамках социальной застройки территории требуется выполнение работ по инженерной подготовке территории квартала 74Б, с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением для нужд Санкт-Петербурга. Победителем определена компания ООО «А-Проект». Контракт находится в стадии заключения.

Выполнение работ по реконструкции второго объекта здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней образовательной школы №414 Красносельского района будет исполнять компания ООО «М-групп». Государственный контракт находится в стадии заключения.

Также проводится конкурс на выполнение работ по завершению реконструкции объекта: Богатырский проспект на участке от ул. Гаккелевская до ул. Байконурская. Согласно Государственному контракту, работы по реконструкции участка планируются к окончанию в декабре 2018 года. В настоящее время по реконструкции участка от Гаккелевской улицы до Байконурской улицы заключается государственный контракт, победителем которого является компания ООО «А-Проект». Стоимость работ по реконструкции этого участка составляет 387,35 млн. руб. На 2017 год лимит составляет 10 млн. рублей.

Последним объектом, на который необходимо обратить внимание, является выполнение работ по строительству здания ГБУЗ «Станция скорой помощи», расположенного по адресу: пос. Металлострой, ул. Пионерская, участок 1. Государственный контракт будет заключен после согласования с Комитетом по Финансам Санкт-Петербурга. Победителем выбрана компания ООО «ТехСтрой».

Все средства, необходимые для строительства социальных объектов, зарезервированы в Адресной инвестиционной программе Санкт-Петербурга. Необходимо отметить, что объемы финансирования, которые направляются на развитие социальной инфраструктуры, будут сохранены. Санкт-Петербург планирует выполнить все свои обязательства по строительству детских садов, школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов.