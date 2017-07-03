В Петербурге планируют перенять опыт управления транспортом в Сеуле

Об этом стало известно на встрече губернатора Санкт-Петербурга и мэра Сеула.

Георгий Полтавченко и Пак Вон Сун обсудили сотрудничество в сфере управления транспортом. Система в столице Республики Корея позволяет контролировать целый ряд моментов: от пробок на дорогах до потребительских цен. На пульте управления можно отслеживать состояние атмосферного воздуха, скорость движения транспорта, качество водоснабжения и другие явления городской жизни.

Вопрос обмена опытом управления городской инфраструктурой обсуждался губернатором Петербурга и мэром Сеула на встрече в Смольном в начале июля. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в ходе встречи были также затронуты вопросы сотрудничества в сфере экономики, промышленности и социальной политики.