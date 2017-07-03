В 2017 году за некачественные услуги с ЖКХ области взыскано 6 млн рублей

Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проводит проверки в отношении управляющих компаний, на работу которых жалуются жители многоквартирных домов региона.

За пять месяцев 2017 года в комитет поступило 4 018 обращений граждан по вопросам неправомерного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, несоблюдения условий договора управления. Об этом, по данным пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти, в ходе рабочего совещания сообщил глава комитета по жилищному надзору Александр Тимков.

С начала года было проведено 2 235 проверочных мероприятий по обращениям физических и юридических лиц и 371 внеплановая проверка организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами (в том числе проведены проверки в отношении 230 управляющих организаций и ТСЖ). В ходе проверок было обследовано 524 многоквартирных дома общей площадью 2,6 млн кв. м, где было выявлено 1 056 нарушений и выдано 224 предписания об их устранении (исполнено 90,4% выданных предписаний).

По результатам внеплановых проверок организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, комитетом в 2017 году взыскано 6 млн рублей административных штрафов (за аналогичный период 2016 года – 2,03 млн рублей). По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, направленных комитетом в мировые суды, поступило 26 постановлений на сумму 2,8 млн рублей. В службу судебных приставов направлено 136 постановлений на сумму 4,4 млн рублей.