На фиолетовой линии петербургского метро запускается одна из самых быстрых транспортных сетей Wi-Fi

Скорость интернета при бесплатном безлимитном доступе достигает 200 Мбит в секунду.

Компания «МаксимаТелеком», оператор крупнейшего Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, запустила бесплатный Wi-Fi на Линии 5 в Петербургском метрополитене. Как сообщили в пресс-службе Смольного, более двух миллионов пассажиров, ежемесячно пользующихся фиолетовой линией, получили безлимитный доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/с.

Впервые бесплатный Wi-Fi в Петербургском метрополитене появился 30 мая на Правобережной (4-й) линии. Через месяц после его запуска к сети MT_FREE совершаются сотни тысяч подключений. Наиболее востребован сервис пассажирами в возрасте 25-34, на них приходится 51% от всех интернет-сессий. Около трети пользователей – молодежь в возрасте 18-24. Почти 97% подключений происходит со смартфонов, из которых: 55% – Android, 42% – iOS, 3% – Windows.

Сегодня высокоскоростной Wi-Fi стал доступен на протяжении всей фиолетовой линии метро. При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на Портале государственных услуг. Система идентификации, разработанная «МаксимаТелеком», была отмечена Министерством связи и массовых коммуникаций РФ как полностью отвечающая требованиям действующего законодательства. При этом для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется.

«Общая система идентификации, которая не требует повторной авторизации для ранее зарегистрированных пользователей, сближает две столицы – Санкт-Петербург и Москву, создается общее для них Wi-Fi – пространство. Впереди у нас создание бесплатного Wi-Fi в наземном общественном пассажирском транспорте. А в перспективе жители и гости нашего города смогут находиться в едином информационном пространстве, будучи в метрополитене, в наземном городском пассажирском транспорте, на стадионе, в пешеходных зонах и зонах отдыха. Современный Петербург становится ещё более информационно открытым мегаполисом. Это ещё и вклад города в построение цифровой экономики России», – заметил вице-губернатор Игорь Албин, курирующий транспортную сферу Санкт-Петербурга.

«Петербургский метрополитен уделяет большое внимание комфорту пассажиров, и развитие бесплатной сети Wi-Fi – очень важное и серьезное достижение. Работы ведутся по графику и к концу года, по плану, возможность воспользоваться ресурсами глобальной сети в поездах появится у всех пассажиров подземки», – отметил Владимир Гарюгин, начальник ГУП «Петербургский метрополитен».

Бесплатный Wi-Fi на транспортной инфраструктуре – это важная мера, направленная на повышение качества пассажирского сервиса во время поездок. Кроме того, запуск сети MT_FREE – часть подготовки города к Чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году. Все болельщики, которые приедут поддержать свои сборные, также смогут оценить удобство и качество предоставляемого сервиса, недоступного в метрополитенах других стран.

«Мы продолжаем развивать единое Wi-Fi-пространство двух столиц, запуская в Петербурге одну из самых быстрых транспортных сетей Wi-Fi в мире. Уверен, что доступность бесплатной сети MT_FREE на новой лини полностью поменяет характер времяпровождения миллионов пассажиров в метро. Следующей линией, где появится бесплатный Wi-Fi будет зеленая – сделаем подарок пассажирам до конца лета», – подчеркнул Игорь Калюжный, генеральный директор компании «МаксимаТелеком СЗ».

В рамках работ на Линии 5 были оборудованы все 36 основных подвижных составов, в тоннелях смонтировано более 80 базовых станций. Высокоскоростная сеть Wi-Fi стандарта 802.11ac, работающая в 2,4 ГГц и 5 ГГц диапазонах, позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне.

«МаксимаТелеком», выигравшая городской конкурс на реализацию IT-проекта, ― высокотехнологичная интернет-компания, занимающаяся созданием и коммерциализацией публичных беспроводных сетей Wi-Fi. Инновационные сервисы компании не раз отмечены престижными российскими и международными наградами. «МаксимаТелеком» стала первой российской компанией, получившей награду Wi-Fi Industry Awards за создание лучшей сети Wi-Fi в городском пространстве.