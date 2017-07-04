Карнавал и SUP-серфинг ограничат движение по рекам

Из-за праздничных мероприятий будут закрыты 5 участков водных путей Петербурга.

8 июля 2017 года, с 13:00 до 16:00, для движения судов будет закрыт участок реки Мойки от 1-го Инженерного моста до Малого Конюшенного моста. Как сообщают в комитете по транспорту, в Петербурге в этот день состоится ежегодный Речной карнавал.

Тогда же с 09:00 до 12:00, в связи с проведением II Санкт-Петербургского фестиваля по SUP-сёрфингу «ФОНТАНКА SUP», для движения судов будут временно закрыты следующие участки водных путей Санкт-Петербурга:

— участок реки Фонтанки от Прачечного моста до Старо-Калинкина моста;

— участок канала Грибоедова от Мало-Калинкина моста до Красногвардейского моста;

— участок Крюкова канала от Смежного моста до Матвеева моста;

— участок реки Мойки от 1-го Инженерного моста до 1-го Садового моста.