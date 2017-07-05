Дольщики ГК «Город», получившие свои квартиры, исключены из реестра пострадавших граждан

Первые граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права были нарушены в рамках строительства объектов ГК «Город», исключены из Реестра пострадавших граждан.

С 3 июля 2017 года в адрес Управления долевого строительства комитета по строительству начали поступать первые обращения граждан об исключении из Реестра.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 4 июля 2017 комитет по строительству на основании полученных обращений признал выполненными обязательства перед подавшими заявление участниками долевого строительства и исключил их из Реестра граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены.

Напомним, строительство объектов ГК «Город» в Петербурге началось в 2010 году. Первый договор долевого участия был заключен в июне 2011 года. Всего у ГК было три жилых комплекса: ЖК «Ленинский парк», ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Морская звезда», строительство которых осуществлялось следующими застройщиками: ООО «Высота», ООО «Планета», ООО «Спутник», ООО «Азимут», ООО «Орбита» и ООО «Спектр», ранее входившими в ГК «Город». Обманутые дольщики обратились в Комитет по строительству в рамках защиты своих прав и были включены в реестр пострадавших.

14 июня 2017 года Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 6А и 7А ЖК «Ленинский парк».