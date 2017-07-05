Работы стоимостью 34,7 млн рублей выполнит ООО «АртСтрой СПб».

В пятницу, 7 июля, по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» начинается ремонт Ушаковского моста, расположенного в створе Каменноостровского проспекта и улицы Академика Крылова.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в рамках контракта подрядчику ООО «АртСтрой СПб» предстоит заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части моста на площади 5 тыс. м2, включая покрытие в трамвайных путях, и нанести более 470 пог. м дорожной разметки; отремонтировать опоры моста, а также металлоконструкции разводного пролётного строения и стационарных пролётных строений; выполнить монтаж художественной подсветки и ремонт технических помещений; произвести пескоструйную очистку и окраску металлоконструкций пролётных строений.

Ремонтные работы будут проведены в два этапа. В ходе первого этапа дорожники приведут в порядок проезжую часть моста. На этот период на переправе вводятся ограничения движения транспорта. Так, проезд автомобилей будет ограничен в ночное время и по выходным дням с 7 июля по 7 августа. Подробная информация об этом размещена на официальном сайте Государственной административно-технической инспекции (http://gati-online.ru). Затем планируется перейти к ремонту металлоконструкций и опор.

Согласно государственному контракту ремонт Ушаковского моста завершится в декабре текущего года. Его стоимость оценивается в 34,7 млн рублей.