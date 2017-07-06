В Гатчине выбрали территории для первоочередного благоустройства

Четыре дворовые территории и три общественных пространства при участии жителей города определены в рамках народного проекта «Красивый двор».

Более комфортными и удобными для жителей станут дворовые территории, расположенные по следующим адресам: ул. Карла Маркса, 64, 66 — ул. 7 Армии, д. 9 — ул. Киргетова, д. 23, д. 25; Красноармейский пр. д.15, д.17, д.19; ул. Куприна д. 40, 42 — ул. Заводская, д. 1А, д. 3; ул. Сандалова, д. 5, д. 5-1. Здесь предусмотрен ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн и скамеек, озеленение и другие виды работ.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, преобразятся и общественные пространства. Например, сквер возле военкомата (ул. Киргетова, д. 12), который также граничит с детским садом и детской библиотекой. Здесь будут проведены работы по возведению зеленой ограды, разбивке параллельных дорожек, мощеных гранитом, установке скамеек и опор освещения, посадке деревьев. В сквере возле ветеринарной клиники (ул. Соборная) установят удобные скамейки, проведут работы по озеленению и организации дорожек. Благоустройство площади Победы (Революционный пер., 1) имеет приоритетное значение в связи с установкой монумента защитникам и освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны. Неподалеку находится кинотеатр «Победа» — крупный культурно-досуговый центр города, место проведения мероприятий местного и международного масштаба. Здесь планируется провести работы по озеленению, привести в порядок газоны, заменить дорожное покрытие с учетом требований для маломобильных групп населения, отреставрировать подпорные стенки и лестницы вокруг здания кинотеатра, организовать удобные места для отдыха и общения.

Стоимость работ по благоустройству в рамках народного проекта составит 80 млн рублей.