8 июля ограничат движение по набережным Невы

Ограничения движения транспортных средств связаны с проведением Дня работников морского и речного флота.

8 июля с 12.15 до 13.30 по Благовещенскому мосту, а также с 11.40 до 13.30 по Адмиралтейской набережной и участку Английской набережной от Адмиралтейской набережной до Благовещенского моста в связи с проведением комитетом по транспорту мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работников морского и речного флота», движения транспортных средств будет прекращено.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты. Схему ОДД можно посмотреть на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга: krti.gov.spb.ru/press/news/21451.