Советы по выбору навесных шкафов для ванной Акватон от интернет-магазина V-VANNA.RU

Практичными и функциональными элементами мебельного интерьера ванной выступают подвесные шкафчики, которые предусматривают высокую эргономику и дают возможность расположить банные и косметические принадлежности в помещениях с небольшими габаритами. О выборе подходящей конструкции задумываются в процессе ремонта санузла или при замене старого гарнитура. Как правильно выбрать навесной шкаф для ванной с нами делится руководитель отдела продаж интернет-магазина V-VANNA.RU Рафаил Никитин.

В интервью будет рассматриваться бренд Акватон, который специализируется на производстве мебели для ванной и представляет широкий ассортимент подвесных шкафов.

Каталог навесных конструкций

– Рафаил, расскажите об основных моделях подвесных шкафов Акватон?

Каталог конструкций бренда включает как классические шкафчики вертикальной ориентации, которые размещаются над умывальником, так и горизонтальные устройства, которые располагаются во всю ширину стены.

По типу конфигурации навесные шкафы для ванной комнаты https://www.v-vanna.ru/mebel-dlya-vannoy-komnaty/navesnye-shkafy/ делятся на:

Открытые;

Закрытые;

Зеркальные;

Без зеркала.

Открытые конструкции, помимо функции хранения, применяются в виде декора помещения и подходят для оснащения просторных санузлов. Закрытый тип предполагает, что все содержимое будет скрыто от глаз за дверцами. Данный вариант наиболее востребован, так как позволяет защитить вещи от попадания влаги, и дает возможность легче поддерживать порядок.

Высокая практичность отличает навесные шкафы с зеркалом, которые позволяют объединить две детали интерьера и сэкономить на приобретении отдельного зеркала. Если площадь позволяет, то можно отдать предпочтение одно иди двухстворчатой модели без зеркала, над раковиной повесить самостоятельное зеркальное полотно.

Отдельную категорию представляют угловые навесные шкафы, которые подходят для миниатюрных санузлов и позволяют использовать даже небольшое пространство ванной. Устройства могут располагаться над угловым умывальником, выступают выгодным решением для комнат небольшой площади, но по сравнению с классическими прямоугольными устройствами, имеют меньшую вместимость.

Дизайн и цветовая гамма

– Что можно сказать о дизайне и цветовых решениях подвесных шкафчиков?

Среди популярных оттенков в отделке преобладает цвет венге, который подходит для просторных помещений, для санузлов поменьше рекомендуется подбирать мебель в светлых тонах. Решением выступают яркие красные, желтые и оранжевые модели, белое оформление остается универсальным. Стилистика мебели Акватон включает классическое, ретро и хай-тек направления.

Используемые материалы

– Какие материалы применяет торговая марка при производстве?

Для изготовления корпусов навесных шкафчиков используется ДСП с влагостойкой основой, фасады устройств производятся из натурального массива дерева или крепкого МДФ. Для внешней обработки применяется влагостойкое лакокрасочное или ламинированное покрытие, а для защиты торцов используется специальный кромочный материал, что обеспечивает износостойкость изделия.

Внутреннее оснащение и фурнитура

– В чем состоят особенности внутреннего оснащения, и какая фурнитура применяется компанией?

Помимо стандартных полок, внутреннее оснащение может включать разнообразные крючки, перекладины и выдвижные ящички, которые повышают удобство эксплуатации изделия. В отношении фурнитуры бренд отдает предпочтение хромированным элементам.

В изделиях производителя присутствует внутренняя подсветка, которая смонтирована с помощью точечных светильником либо ленты светодиодных ламп. Присутствие подсветки позволяет обеспечить комфорт при организации косметических процедур, позволяя отыскать необходимую вещь, не включая основное освещение.

Модель Акватон Крит

– Какие преимущества характерны для новинки бренда Акватон Крит?

Новая 2-х створчатая модель Акватон Крит (см. подробнее https://www.v-vanna.ru/modeli/akvaton-shkaf-podvesnoy-krit-2-stvorchatyy/) отличается дизайном и сочетает расцветку венге на корпусе и белое оформление фасада. Конструкция имеет подвесной тип крепления, помогает удобно расположить банные принадлежности даже в миниатюрном санузле. Корпус изделия выполнен из ДСП с водостойким ламинированным покрытием, при изготовлении фасада использован высокопрочный МДФ. Стилистика устройства отвечает рамкам современного дизайна, фурнитура конструкции имеет хромированную основу.

Створки шкафчика предусматривают распашную конфигурацию, внутренние полки отличаются вместительностью. Глубина изделия составляет 28 см, по ширине модель занимает 65 см, поэтому подходит для ванных комнат средней площади.

– Рафаил, спасибо, что нашли время и поделились с подписчиками секретами выбора навесных шкафов с учетом особенностей помещения и функциональных компонентов устройств.