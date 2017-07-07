Жители Ленобласти регистрируют недвижимость по всей России

Управлением Росреестра по Ленинградской области обработано более 2 000 заявлений из других территориальных органов.

С начала года 2017 года Управлением рассмотрено 193 заявлений о государственной регистрации прав и (или) кадастровому учету по экстерриториальному принципу. Жители Ленинградской области регистрировали недвижимость в Псковской, Московской, Челябинской, Иркутской областях, а также в республиках Дагестан, Крым, Карелия и г. Санкт-Петербурге.

В общей сложности специалистами Управления обработано 2236 заявлений, принимаемых другими территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Как сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Ленинградской области, наибольший интерес к объектам недвижимости, расположенным на территории Ленинградской области, проявляли жители Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской, Новгородской и Калининградской областей.

Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав и (или) постановкой на кадастровый учет в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости, он предусмотрен вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В Ленинградской области для подачи документов по экстерриториальному принципу заявители могут обратиться в офисы Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области в г. Бокситогорске (ул. Заводская, д.16) и г. Кингисеппе (пр. Карла Маркса, д. 43).