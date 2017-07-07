Корпуса ЖК «Ленинский парк» поставлены на кадастровый учет

Как сообщили в комитете по строительству Петербурга, на объекте продолжается приемка гражданами квартир.

Корпуса 6А и 7А ЖК «Ленинский парк» от ГК «Город», введённые 15 июня 2017 года, поставлены на кадастровый учет и получили полицейские адреса.

Корпусу 6А присвоен адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 64 корп. 1, лит. А, корпусу 7А: г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д.18. Также домам присвоены кадастровые номера.

4 июля началось исключение дольщиков из реестра граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены. Готовится процедура регистрации прав собственности на квартиры участников долевого строительства.